Камельзон о победе Звонарёвой на US Open: приятно, что в США награждают россиян

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Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон прокомментировал победу Веры Звонарёвой в парном разряде турнира серии Большого шлема US Open, одержанную в дуэте с немкой Лаурой Зигемунд.
Камельзон о победе Звонарёвой на US Open: приятно, что в США награждают россиян
  • Reuters

«Это большая победа, большой титул, у неё была очень достойная партнёрша, они стоили друг друга, нашли друг друга. Эта победа — красота женского тенниса, американка и китаянка оказали достойное сопротивление. Приятно, что во второй раз Звонарёва победила на US Open, приятно, что в США награждают россиян, это заслуга в первую очередь нашего ветерана Веры Звонарёвой и Федерации тенниса России. Это флаг России, когда он появляется на таких турнирах, на том континенте, это вызывает огромное уважение и гордость. Поздравляю Веру, она здорово играла. Очень рад, что она находится в строю, это очень приятно», — приводит слова Камельзона ТАСС.

Для 36-летней Звонарёвой это пятая победа на турнирах Большого шлема, две из которых она одержала в миксте, а остальные — в парном разряде.

Ранее Шамиль Тарпищев заявил, что, если бы не травма, Звонарёва могла быть первой в мире.

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