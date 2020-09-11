«Автомобилист» потерпел первое поражение в сезоне КХЛ, проиграв по буллитам «Торпедо»

Екатеринбургский «Автомобилист» потерпел поражение от нижегородского «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, исход которой решился в серии буллитов, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В основное время за «Автомобилист» забили Алексей Макеев и Брукс Мэйсек, оформивший дубль.

«Торпедо» ответило шайбами Даниила Ильина, Джастина Клуса и Криса Уайдмана.

Овертайм не выявил сильнейшего, а в серии буллитов победу нижегородской команде принёс бросок Михаила Варнакова.

Для «Автомобилиста» это поражение стало первым в сезоне.

Ранее сообщалось, что «Аванград» нанёс «Металлургу» первое поражение в сезоне КХЛ.