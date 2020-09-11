Медведев отреагировал на слухи об интересе «Зенита» к Фекиру и Эриксену

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Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал интерес к полузащитнику испанского «Бетиса» Набилю Фекиру и хавбеку итальянского «Интера» Кристиану Эриксену.
Медведев отреагировал на слухи об интересе «Зенита» к Фекиру и Эриксену
  • РИА Новости

«Даже не хочу тратить время на это. Люди живут в каком-то виртуальном мире. Видимо, играют в симуляторы, где формируют команду», — цитирует Медведева «Чемпионат».

Фекир является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции. В прошлом сезоне он провёл 33 матча за «Бетис», в которых забил семь мячей и отдал столько же результативных передач. Эриксен перешёл в «Интер» зимой из английского «Тоттенхэма». За миланский клуб он сыграл 26 встреч, отметился четырьмя голами и тремя передачами.

Ранее Медведев опроверг слухи о переговорах по полузащитнику московского ЦСКА Николе Влашичу.

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