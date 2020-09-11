Шишкин стал одноклубником Самедова и Павлюченко в «Знамени»

Бывший защитник московских «Спартака», «Локомотива» и сборной России Роман Шишкин перешёл в ногинский клуб «Знамя», выступающий в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

Об этом в интервью РИА Новости рассказал спортивный директор подмосковного клуба Михаил Кобяков.

«Роман стал игроком нашей команды. Соглашение рассчитано до конца сезона, но по договорённости он может покинуть клуб раньше. Мы рады, что он согласился на предложение и будет играть за «Знамя», — сказал Кобяков.

За команду уже выступают несколько бывших игроков национальной команды: Александр Самедов, Роман Павлюченко, Александр Шешуков и Ренат Янбаев.

Ранее Шишкин рассказал, как Ольга Смородская шокировала футболистов «Локомотива».