Шишкин рассказал, как Смородская шокировала футболистов «Локомотива»

Бывший защитник московского «Локомотива» Роман Шишкин поделился воспоминаниями об экс-президенте клуба Ольге Смородской.

«Когда я пришёл в «Локомотив», Сёмин меня реанимировал, и я даже снова попал в сборную. Пришёл при Наумове, но вскоре всё поменялось: назначали Смородскую. Женщина — президент! Никто ничего не понимает. У нас матч Лиги Европы в Лозанне — и тут собрание. Думали, что нам расскажут про цели клуба, а нам говорят, что мы не так играем, не те зоны на поле заполняем. И стоит рядом Юрий Палыч. Мы в шоке были, как всё поменялось. Потом прилетели в Москву, и понеслось», — цитирует Шишкина «Чемпионат».

Он вспомнил, как Смородская где-то услышала, что после матчей спортсменам необходимо есть кашу, после чего кашу начали давать игрокам «Локомотива», хотя её особо не ели.

«Не то чтобы это было дико, но человек пришёл из другой сферы. Она пыталась показать, что разбирается. Могла сказать: «Бейте не в этот угол, а в тот». Странно выглядело. Смородская весьма впечатлительная. После нескольких проигрышей приезжала на базу и устраивала собрание где-то на час, если не больше. А потом ещё общалась с каждым! По полчасика, а дальше — как пойдёт», — добавил Шишкин.

Смородская являлась президентом «Локомотива» с 2010 по 2016 год.

Шишкин выступал за команду с 2010 по 2017 год. На его счету 183 матча за железнодорожников, в которых он забил пять мячей и отдал десять результативных передач.

Ранее Смородская прокомментировала критические высказывания бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина в адрес руководства клуба.