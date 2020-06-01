Смородская: Сёмин сжигает мосты

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Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала критические высказывания бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина в адрес руководства клуба.
Смородская: Сёмин сжигает мосты
  • РИА Новости

«Конечно, Юрий Палыч сжигает мосты. После таких нападок на руководство ясно, что в этот клуб его больше не позовут, — именно это руководство», — приводит слова Смородской Sport24.

В недавнем интервью Сёмин, покинувший «Локомотив» после решения руководства клуба не продлевать с ним контракт, критически высказался о работе главы совета директоров Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе.

Ранее Анатолий Мещеряков отреагировал на критические высказывания Сёмина.

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