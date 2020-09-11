Титов: будем рады, если кто-то захочет совместить матч РПЛ с концертом Земфиры на этапе «Ф-1»

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Генеральный директор промоутерской компании АНО «Росгонки», занимавшейся организацией этапа «Формулы-1» в Сочи, Алексей Титов ответил на вопрос, нет ли у него опасения, что некоторые люди предпочтут концерту Земфиры на Гран-при России просмотр матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» — «Краснодар».
Титов: будем рады, если кто-то захочет совместить матч РПЛ с концертом Земфиры на этапе «Ф-1»
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«Мы выступаем за спорт и его развитие, и если кто-то захочет совместить футбол с концертом, то будем рады. Хочешь — смотри футбол, хочешь — слушай Земфиру. А с учётом того, что на матче будет не слишком много зрителей, концерт можно послушать прямо на футбольном стадионе. Это же здорово», — цитирует Титова РИА Новости.

Этап «Формулы-1» в Сочи состоится с 25 по 27 сентября. Ожидается, что гонка в России станет первой в году, на которой будет разрешено присутствовать зрителям.

Матч между «Сочи» и «Краснодаром» запланирован на 26 сентября.

Ранее Титов рассказал о предстоящем выступлении Земфиры на этапе «Формулы-1» в Сочи.

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