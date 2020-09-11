Титов: будем рады, если кто-то захочет совместить матч РПЛ с концертом Земфиры на этапе «Ф-1»
- globallookpress.com
«Мы выступаем за спорт и его развитие, и если кто-то захочет совместить футбол с концертом, то будем рады. Хочешь — смотри футбол, хочешь — слушай Земфиру. А с учётом того, что на матче будет не слишком много зрителей, концерт можно послушать прямо на футбольном стадионе. Это же здорово», — цитирует Титова РИА Новости.
Этап «Формулы-1» в Сочи состоится с 25 по 27 сентября. Ожидается, что гонка в России станет первой в году, на которой будет разрешено присутствовать зрителям.
Матч между «Сочи» и «Краснодаром» запланирован на 26 сентября.
Ранее Титов рассказал о предстоящем выступлении Земфиры на этапе «Формулы-1» в Сочи.