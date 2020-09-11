Титов рассказал о предстоящем выступлении Земфиры на этапе «Формулы-1» в Сочи

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Генеральный директор промоутерской компании АНО «Росгонки», занимавшейся организацией этапа «Формулы-1» в Сочи, Алексей Титов рассказал, как было принято решение о приглашении певицы Земфиры выступить на Гран-при России.
Титов рассказал о предстоящем выступлении Земфиры на этапе «Формулы-1» в Сочи
  • РИА Новости

По его словам, организация ежегодно проводит опрос среди зрителей, в котором определяется, кого они хотят видеть на этапе. Кроме того, он отметил, что часто артисты сами заинтересованы в выступлении в Олимпийском парке Сочи.

«Что касается Земфиры, то по результатам отчётов увидели, что именно она является приоритетом наших зрителей. Конечно же, мы рады, что она приедет на Гран-при России, ждём её в субботу вечером на Медальной площади», — цитирует Титова РИА Новости.

Этап «Формулы-1» в Сочи состоится с 25 по 27 сентября. Ожидается, что гонка в России станет первой в году, на которой будет разрешено присутствовать зрителям.

Ранее чемпион «Формулы-1» 2007 года Кими Райкконен рассказал, чем ему нравится трасса в Сочи.

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