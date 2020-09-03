Чемпион «Формулы-1» 2007 года Райкконен рассказал, чем ему нравится трасса в Сочи

Финский пилот команды Alfa Romeo Кими Райкконен высказался о трассе российского этапа «Формулы-1» в Сочи.

«Мне нравится, что в Сочи много 90-градусных поворотов и есть этот быстрый затяжной левый поворот. Кроме того, автодром относительно обгонный, это делает гонку немного более интересной», — приводит слова Райкконена АНО «РОСГОНКИ».

Райкконен является чемпионом «Формулы-1» сезона 2007 года.

Этап «Формулы-1» в Сочи состоится с 25 по 27 сентября. Ожидается, что гонка в России станет первой в году, на которой будет разрешено присутствовать зрителям.

Ранее пилот «Формулы-1» Карлос Сайнс назвал непростой трассу в Сочи.