Чемпион «Формулы-1» 2007 года Райкконен рассказал, чем ему нравится трасса в Сочи
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«Мне нравится, что в Сочи много 90-градусных поворотов и есть этот быстрый затяжной левый поворот. Кроме того, автодром относительно обгонный, это делает гонку немного более интересной», — приводит слова Райкконена АНО «РОСГОНКИ».
Райкконен является чемпионом «Формулы-1» сезона 2007 года.
Этап «Формулы-1» в Сочи состоится с 25 по 27 сентября. Ожидается, что гонка в России станет первой в году, на которой будет разрешено присутствовать зрителям.
Ранее пилот «Формулы-1» Карлос Сайнс назвал непростой трассу в Сочи.