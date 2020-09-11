Радулов о победной шайбе в ворота «Вегаса»: закрыл глаза и бросил

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Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов прокомментировал свой гол в овертайме третьего матча финальной серии плей-офф Западной конференции НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:2).
Радулов о победной шайбе в ворота «Вегаса»: закрыл глаза и бросил
  • Reuters

«Я получил прекрасный пас от партнёра, выкатился на ударную позицию, там никого не было. Я закрыл глаза и бросил. Да ладно, я не закрывал глаза. Просто пошутил, к слову пришлось. Я видел, куда бросаю», — цитирует Радулова пресс-служба НХЛ.

При этом он отметил способности голкипера «Вегаса» Робина Ленера, подчеркнув, что было мало свободного пространства в воротах, но ему удалось хорошо попасть по ним.

Ранее сообщалось, что Радулов вышел на второе место в истории «Далласа» по победным шайбам в одном плей-офф.

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