Нурмагомедов рассказал, какой футбольный матч запомнился ему надолго

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов признался, что ему в памяти впечатался финальный матч чемпионата мира по футболу-2002 между сборными Бразилии и Германии (2:0).

«У каждого видение разное, но именно этот момент в спорте я запомнил надолго. Футбол — это великий спорт», — написал Нурмагомедов в Instagram, прикрепив фото бразильца Роналдо, отмечающего первый гол в ворота сборной Германии.

Российский боец неоднократно признавался в своей любви к футболу, а также говорил, что в детстве мечтал стать футболистом.

Ранее Чимаев заявил, что не считает Гэтжи серьёзным соперником для Нурмагомедова.