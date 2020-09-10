Нурмагомедов рассказал, какой футбольный матч запомнился ему надолго
- Reuters
«У каждого видение разное, но именно этот момент в спорте я запомнил надолго. Футбол — это великий спорт», — написал Нурмагомедов в Instagram, прикрепив фото бразильца Роналдо, отмечающего первый гол в ворота сборной Германии.
Российский боец неоднократно признавался в своей любви к футболу, а также говорил, что в детстве мечтал стать футболистом.
Ранее Чимаев заявил, что не считает Гэтжи серьёзным соперником для Нурмагомедова.