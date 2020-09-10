Черчесов: если Дзюбу сравнивать с Жирковым, то он вообще мальчик

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о будущем нападающего Артёма Дзюбы в национальной команде.
Черчесов: если Дзюбу сравнивать с Жирковым, то он вообще мальчик
  • Reuters

«Мы не думаем про его уход, а живём от сбора к сбору. Прошедший был для него энергозатратен, потому что партнёры менялись. На следующем сборе сделаем, чтобы он меньше бегал и занимался своей непосредственной работой. Многое зависит и от системы соперников», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

По его словам, он хотел бы, чтобы Дзюба продолжал выступать за сборную и до чемпионата мира в Катаре.

«Нам бы этого очень хотелось, но футбольные часы для каждого тикают по-своему. Если Дзюбу сравнивать с Жирковым, то Артём вообще мальчик», — добавил тренер.

32-летний Дзюба дебютировал за сборную России в ноябре 2011 года. В его активе 26 голов и 14 голевых передач в 44 матчах.

Ранее Черчесов объяснил, почему не заменил уставшего Дзюбу в матче с Венгрией.

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