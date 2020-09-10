Черчесов объяснил, почему не заменил уставшего Дзюбу в матче с Венгрией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, почему не стал заменять капитана команды Артёма Дзюбу в матче Лиги наций с Венгрией, несмотря на видимую усталость игрока.

«Но игра идёт, 3:0 ведём — одни мысли в голове. Потом упустили инициативу. И как капитана команды, пусть уставшего, в такой момент выдёргивать? Игрокам нужна опора, помощь. Я посчитал, что это было бы неправильно. Оставалось бы 3:0 — тогда да. Футболист, который выйдет, появится с другим настроем. А так ничего не даст. Планы были одни, а ситуация подсказала другое. Я кричал Артёму с бровки: «Терпи, надо!» Теперь можно спокойно всё оценивать», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Сборная России обыграла Венгрию со счётом 3:2, пропустив два мяча после 60-й минуты матча.

Ранее Черчесов рассказал, как он добился изменения менталитета сборной России.