Черчесов рассказал, как он добился изменения менталитета сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, как ему удалось поменять менталитет команды.

«Почему перестали терять очки тогда, когда этого делать нельзя? Мы отбираем соответствующих футболистов. Я бы сказал — спортсменистых. Скрупулёзно готовимся к каждой встрече. Учитываем свои козыри, изучаем соперников», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

В качестве примера он привёл недавние матчи с Сербией и Венгрией.

«Сербы вдруг поменяли систему. Мы приспосабливались — надо было подсказывать, но потом всё стало на места. Венгры играли так, как с турками, поэтому 60 c лишним минут у нас вопросов не возникало — каждый знал свой манёвр. Надо поработать: если получается так, что соперники что-то нам готовят, мы должны быстрее оценивать изменения. 20—25 минут — это много», — добавил тренер.

Ранее сообщалось, что Черчесов высказался о составе сборной на контрольный матч со Швецией.