Черчесов рассказал, как он добился изменения менталитета сборной России

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, как ему удалось поменять менталитет команды.
Черчесов рассказал, как он добился изменения менталитета сборной России
  • Reuters

«Почему перестали терять очки тогда, когда этого делать нельзя? Мы отбираем соответствующих футболистов. Я бы сказал — спортсменистых. Скрупулёзно готовимся к каждой встрече. Учитываем свои козыри, изучаем соперников», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

В качестве примера он привёл недавние матчи с Сербией и Венгрией.

«Сербы вдруг поменяли систему. Мы приспосабливались — надо было подсказывать, но потом всё стало на места. Венгры играли так, как с турками, поэтому 60 c лишним минут у нас вопросов не возникало — каждый знал свой манёвр. Надо поработать: если получается так, что соперники что-то нам готовят, мы должны быстрее оценивать изменения. 20—25 минут — это много», — добавил тренер.

Ранее сообщалось, что Черчесов высказался о составе сборной на контрольный матч со Швецией.

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