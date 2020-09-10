Черчесов высказался о составе сборной на контрольный матч со Швецией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о предстоящем контрольном матче с национальной командой Швеции.

«Нет ли соблазна на игру со шведами отправить не основной состав? Нет, такого соблазна точно нет. Жалею, что у нас только три замены в Лиге наций. Однако в контрольной встрече можно менять шесть человек. Мы всё взвесим, всё грамотно оценим. За сборную должны выступать те, кто может добиваться результата. Шведы — очень хорошая команда. В Швецию железобетонно поедет основа? Железобетонно в квадрате», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

В октябре российская команда планирует сыграть контрольный матч со Швецией, а также матчи Лиги наций с Турцией и Венгрией.

Ранее Черчесов высказал мнение о результатах команды под его руководством.