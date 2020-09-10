Дюков заявил, что перенос финала ЛЧ в Петербурге на 2022 год выгоден для России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказал мнение, что перенос проведения в Санкт-Петербурге финального матча Лиги чемпионов выгоден для России.

«У меня нет никаких сомнений, что Суперкубок УЕФА в Казани пройдёт в 2023 году. Что касается Лиги чемпионов, то был осуществлён перенос игр — Петербург должен был принимать финал Лиги чемпионов в 2021 году, но он был перенесён на 2022 год, что, в принципе, нас устраивает, потому что в 2021 году Санкт-Петербург и так принимает матчи Евро-2020, соответственно, проведение финала Лиги чемпионов в 2022 году, я считаю, даже лучше для России как для страны, которая принимает крупные международные соревнования. То есть мы получим в 2021 году матчи Евро, в 2022 году — финал Лиги чемпионов, а в 2023 году Суперкубок УЕФА пройдёт в Казани», — приводит слова Дюкова ТАСС.

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