«Краснодар» сыграет с победителем пары ПАОК — «Бенфика» в плей-офф квалификации ЛЧ
- @FCKrasnodar
Об этом стало известно по итогам жеребьёвки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, прошедшей 31 августа в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.
В матчах третьего отборочного раунда, которые состоятся 15—16 сентября, встретятся:
«Гент» — «Рапид»;
киевское «Динамо» — АЗ;
ПАОК — «Бенфика»;
«Маккаби» — брестское «Динамо»;
«Мидтьюлланд» — «Янг Бойз»;
«Омония» — «Црвена Звезда»;
«Карабах» — «Мольде»;
«Ференцварош» — загребское «Динамо».
«Краснодар» выступает в Пути представителей лиг и является несеяной командой, что означает, что в раунде плей-офф квалификации российский клуб мог получить в соперники «Бенфику», киевское «Динамо» или их соперников, однако, поскольку УЕФА продолжает разводить российские и украинские клубы, то соперником «Краснодара» может стать только «Бенфика» или ПАОК.
Ранее Неймар заявил, что остаётся в ПСЖ, чтобы выиграть с клубом Лигу чемпионов.