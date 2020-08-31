«Краснодар» сыграет с победителем пары ПАОК — «Бенфика» в плей-офф квалификации ЛЧ

Российский футбольный клуб «Краснодар» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграет с победителем пары третьего квалификационного раунда между португальской «Бенфикой» и греческим ПАОК.

Об этом стало известно по итогам жеребьёвки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, прошедшей 31 августа в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

В матчах третьего отборочного раунда, которые состоятся 15—16 сентября, встретятся:

«Гент» — «Рапид»;

киевское «Динамо» — АЗ;

ПАОК — «Бенфика»;

«Маккаби» — брестское «Динамо»;

«Мидтьюлланд» — «Янг Бойз»;

«Омония» — «Црвена Звезда»;

«Карабах» — «Мольде»;

«Ференцварош» — загребское «Динамо».

«Краснодар» выступает в Пути представителей лиг и является несеяной командой, что означает, что в раунде плей-офф квалификации российский клуб мог получить в соперники «Бенфику», киевское «Динамо» или их соперников, однако, поскольку УЕФА продолжает разводить российские и украинские клубы, то соперником «Краснодара» может стать только «Бенфика» или ПАОК.

Ранее Неймар заявил, что остаётся в ПСЖ, чтобы выиграть с клубом Лигу чемпионов.