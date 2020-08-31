Неймар заявил, что остаётся в ПСЖ, чтобы выиграть с клубом Лигу чемпионов

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар заявил, что продолжит выступать за французский клуб.

«Я остаюсь в ПСЖ. У меня есть желание вернуться в финал Лиги чемпионов, чтобы победить в нём. Я хочу войти в историю клуба, эта мысль мотивирует меня. Мне нравится выигрывать трофеи, особенно после трудных матчей. Хочу сделать всё, чтобы войти в историю клуба. Моя единственная мысль, самая важная вещь — это победа в Лиге чемпионов вместе с моими партнёрами по команде. Личные награды не волнуют меня, только коллективные цели», — приводит слова Неймара Paris Team.

28-летний бразилец перешёл в ПСЖ в 2017 году из «Барселоны», после чего неоднократно появлялась информация о его желании вернуться в каталонский клуб. В прошлом сезоне Неймар вместе с ПСЖ дошёл до первого в истории клуба финала Лиги чемпионов, где команда из Парижа уступила мюнхенской «Баварии».

Ранее сообщалось, что Месси предложил Неймару вместе перейти в «Манчестер Сити».