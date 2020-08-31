Неймар заявил, что остаётся в ПСЖ, чтобы выиграть с клубом Лигу чемпионов

Короткая ссылка
Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар заявил, что продолжит выступать за французский клуб.
Неймар заявил, что остаётся в ПСЖ, чтобы выиграть с клубом Лигу чемпионов
  • Reuters

«Я остаюсь в ПСЖ. У меня есть желание вернуться в финал Лиги чемпионов, чтобы победить в нём. Я хочу войти в историю клуба, эта мысль мотивирует меня. Мне нравится выигрывать трофеи, особенно после трудных матчей. Хочу сделать всё, чтобы войти в историю клуба. Моя единственная мысль, самая важная вещь — это победа в Лиге чемпионов вместе с моими партнёрами по команде. Личные награды не волнуют меня, только коллективные цели», — приводит слова Неймара Paris Team.

28-летний бразилец перешёл в ПСЖ в 2017 году из «Барселоны», после чего неоднократно появлялась информация о его желании вернуться в каталонский клуб. В прошлом сезоне Неймар вместе с ПСЖ дошёл до первого в истории клуба финала Лиги чемпионов, где команда из Парижа уступила мюнхенской «Баварии».

Ранее сообщалось, что Месси предложил Неймару вместе перейти в «Манчестер Сити».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить