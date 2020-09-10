В команде Квята рассказали, когда планируют утвердить состав пилотов на сезон-2021

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Руководитель команды «Формулы-1» Alpha Tauri Франц Тост рассказал, когда планируется утвердить состав пилотов на сезон 2021 года.
В команде Квята рассказали, когда планируют утвердить состав пилотов на сезон-2021
  • Reuters

«Пьер Гасли отлично пилотирует в этом году, в то время как Даниил Квят столкнулся с рядом неудач — это были ошибки и с его стороны, и со стороны команды. Например, авария в Сильверстоуне произошла по нашей вине. В Red Bull есть только два человека, которые принимают решение о пилотах всех четырёх болидов: Дитрих Матешиц и Хельмут Марко. Думаю, к концу октября мы узнаем больше», — приводит слова Тоста GrandPX.

По итогам восьми этапов нынешнего сезона Квят набрал 4 очка и занимает 15-е место в турнирной таблице. Его лучшим результатом является девятое место. Напарник россиянина Пьер Гасли с 43 очками — восьмой. В его активе победа на Гран-при Италии.

Ранее стало известно, что Феттель продолжит карьеру в Aston Martin.

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