Тарпищев прокомментировал победу Медведева над Рублёвым в четвертьфинале US Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева над Андреем Рублёвым в четвертьфинале турнира серии Большого шлема — US Open.

«Во-первых, хочу отметить, что очень прибавил Рублёв, это радует. В принципе, если бы он выиграл первый сет, всё могло пойти по-другому, но вышел на тай-брейк и упустил подачу», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Он отметил, что после травмы Рублёв здорово работал и прибавил.

«Появилась первая подача, длина, видна хорошая работа тренера. Даня же в порядке и более изощрён в технико-тактической игре, сумел показать больше вариаций», — добавил глава ФТР.

Медведев победил Рублёва со счётом 7:6, 6:3, 7:6.

Ранее сообщалось, что Тим победил де Минора и сыграет с Медведевым в полуфинале US Open.