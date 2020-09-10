Тарпищев прокомментировал победу Медведева над Рублёвым в четвертьфинале US Open

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева над Андреем Рублёвым в четвертьфинале турнира серии Большого шлема — US Open.
Тарпищев прокомментировал победу Медведева над Рублёвым в четвертьфинале US Open
  • Reuters

«Во-первых, хочу отметить, что очень прибавил Рублёв, это радует. В принципе, если бы он выиграл первый сет, всё могло пойти по-другому, но вышел на тай-брейк и упустил подачу», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Он отметил, что после травмы Рублёв здорово работал и прибавил.

«Появилась первая подача, длина, видна хорошая работа тренера. Даня же в порядке и более изощрён в технико-тактической игре, сумел показать больше вариаций», — добавил глава ФТР.

Медведев победил Рублёва со счётом 7:6, 6:3, 7:6.

Ранее сообщалось, что Тим победил де Минора и сыграет с Медведевым в полуфинале US Open.

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