Медведев о дисквалификации Джоковича: он всё равно играл в другой половине турнирной сетки

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, повлияла ли на его настрой на US Open дисквалификация первой ракетки мира серба Новака Джоковича.

«Если честно, то нет. Я уже говорил, проблема в том, что Джокович даже не в моей половине сетки. Я мог встретиться с ним только в финале. Если я выйду в финал, то, конечно, моим соперником будет не Джокович. Может быть, я скажу себе: «У тебя отличная возможность. Это лучше, чем встреча с Новаком». Но у меня впереди ещё полуфинал. Джокович же всё равно играл в другой половине. Таким был мой подход», — приводит слова Медведева пресс-служба US Open.

Ранее сообщалось, что Медведев ожидает сложного матча с Тимом в полуфинале US Open.