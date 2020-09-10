Медведев ожидает сложный матч с Тимом в полуфинале US Open

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Первая ракетка России Даниил Медведев поделился ожиданиями от встречи с австрийцем Домиником Тимом в полуфинале турнира серии Большого шлема — US Open.
Медведев ожидает сложный матч с Тимом в полуфинале US Open
  • Reuters

«С Домиником сложно — особенно на грунте. Я это испытал на себе в прошлом году в финале Барселоны. На харде с ним полегче, но совсем чуть-чуть. Он же только что вышел в финал Australian Open. Но мне будет проще играть с ним на харде, чем на грунте. Он старается забегать под форхенд и атаковать. И с этим ничего не сделать — только держать удар и смотреть, что получится с ним сделать. И прочувствовать это можно только во время матча», — приводит слова Медведева пресс-служба US Open.

Матч Медведев — Тим состоится 11 сентября. Это станет их третьей встречей на корте. В двух победу одержал австриец, в одной — россиянин.

Ранее сообщалось, что Медведев объяснил вызов физиотерапевта по ходу матча с Рублёвым на US Open.

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