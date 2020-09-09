Источник: матч КХЛ ЦСКА — «Авангард» пройдёт в Иерусалиме

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Вынесенный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским ЦСКА и омским «Авангардом» состоится 10 декабря в Иерусалиме.
Источник: матч КХЛ ЦСКА — «Авангард» пройдёт в Иерусалиме
  • РИА Новости

«Игра пройдёт в Иерусалиме 10 декабря между ЦСКА и «Авангардом», — цитирует ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

Президент клуба «Бат-Ям» Евгений Гусин, с 2013 по 2018 год возглавлявший Федерацию хоккея Израиля, рассказал ТАСС, что матч пройдёт на баскетбольной арене, вмещающей 10 тыс. человек.

В сезоне-2019/20 вынесенный матч КХЛ проходил 23 декабря в швейцарском Давосе между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом».

Ранее сообщалось, что Израиль рассматривается для проведения вынесенного матча КХЛ.

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