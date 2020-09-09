СМИ: Волейбольный клуб «Зенит» отстранён от Кубка России из-за болезни игроков

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Мужской петербургский волейбольный клуб «Зенит» отстранён от участия в первом туре предварительного этапа Кубка России в связи с болезнью нескольких игроков команды.
СМИ: Волейбольный клуб «Зенит» отстранён от Кубка России из-за болезни игроков
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

При этом отмечается, что перед турниром все игроки и члены клуба сдали тесты на коронавирус, которые показали отрицательный результат. 

«Зенит» успел на Кубке России в Москве, предварительный этап которого стартовал 7 сентября, проиграть новоуренгойскому «Факелу» (0:3) и московскому «Динамо» (1:3).

В течение двух игровых дней некоторые волейболисты «Зенита» почувствовали себя плохо — у них проявились симптомы ОРВИ.

Ранее сообщалось, что матч молодёжных сборных Португалии и Белоруссии по футболу перенесён из-за коронавируса.

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