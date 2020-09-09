СМИ: Волейбольный клуб «Зенит» отстранён от Кубка России из-за болезни игроков
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
При этом отмечается, что перед турниром все игроки и члены клуба сдали тесты на коронавирус, которые показали отрицательный результат.
«Зенит» успел на Кубке России в Москве, предварительный этап которого стартовал 7 сентября, проиграть новоуренгойскому «Факелу» (0:3) и московскому «Динамо» (1:3).
В течение двух игровых дней некоторые волейболисты «Зенита» почувствовали себя плохо — у них проявились симптомы ОРВИ.
Ранее сообщалось, что матч молодёжных сборных Португалии и Белоруссии по футболу перенесён из-за коронавируса.