СМИ: Волейбольный клуб «Зенит» отстранён от Кубка России из-за болезни игроков

Мужской петербургский волейбольный клуб «Зенит» отстранён от участия в первом туре предварительного этапа Кубка России в связи с болезнью нескольких игроков команды.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

При этом отмечается, что перед турниром все игроки и члены клуба сдали тесты на коронавирус, которые показали отрицательный результат.

«Зенит» успел на Кубке России в Москве, предварительный этап которого стартовал 7 сентября, проиграть новоуренгойскому «Факелу» (0:3) и московскому «Динамо» (1:3).

В течение двух игровых дней некоторые волейболисты «Зенита» почувствовали себя плохо — у них проявились симптомы ОРВИ.

Ранее сообщалось, что матч молодёжных сборных Португалии и Белоруссии по футболу перенесён из-за коронавируса.