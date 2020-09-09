Матч молодёжных сборных Португалии и Белоруссии по футболу перенесён из-за коронавируса
- Reuters
Как сообщает Tribuna.com, три футболиста молодёжной сборной Белоруссии сдали положительные тесты на COVID-19. Вирус обнаружили у защитника «Шахтёра» Ильи Лукашевича, защитника «Минска» Дмитрия Прищепы и полузащитника Романа Вегери.
Команда находится в номерах, никого не выпускают из гостиницы. Матч должен был состояться 8 сентября в Португалии. Новая дата его проведения пока неизвестна.
Ранее в брянском «Динамо» назвали точное число заболевших коронавирусом.