Экс-жена Халка высказалась о свадьбе бывшего футболиста «Зенита» с её племянницей

Иран Соуза, бывшая жена экс-нападающего петербургского «Зенита» Халка, прокомментировала свадьбу игрока с её племянницей.

«Я засыпаю и просыпаюсь, не понимая, почему это произошло именно со мной. Боль такая сильная, иногда мне кажется, что она разорвёт мне сердце. Она была мне как дочь. Я так часто жертвовала своими мечтами, чтобы осуществить её мечты. И это не только о материальных благах: их легко подарить, когда есть деньги. Но любовь, привязанность, внимание, уважение... Буквально всё», — цитирует Соузу The Sun.

Футболист и Иран Соуза были вместе 12 лет, у них трое детей.

За «Зенит» Халк выступал с 2012 по 2016 год. На его счету в составе сине-бело-голубых 146 матчей, в которых он забил 76 мячей и сделал 60 результативных передач.

Ранее Халк признался, что ему был бы интересен переход в «Зенит».