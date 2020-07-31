Халк признался, что ему был бы интересен переход в «Зенит»

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Халк, выступающий на данный момент за китайский «Шанхай СИПГ», высказался о своём будущем.

По его словам, он не будет продлевать контракт с нынешним клубом и с декабря станет свободным агентом.

«Пока не согласовал контракт ни с одним клубом, так как получаю огромное число предложений. Пока изучаю варианты, думаю, какой будет лучшим для меня. С «Зенитом» на эту тему мы не общались. Очень много клубов сейчас на связи с моим представителем. Кто знает… Если клуб проявит интерес и захочет пообщаться — без проблем! Если вдруг снова вернусь в «Зенит», так тому и быть. Там я чувствовал себя как дома. То же самое могу сказать и о «Порту» — эти клубы для меня родные. Так что вариант с «Зенитом» был бы интересным», — цитирует Халка «ВсёПроСпорт».

При этом он подчеркнул, что в настоящее время изучает варианты продолжения карьеры.

За «Зенит» бразилец выступал с 2012 по 2016 год. На его счету в составе сине-бело-голубых 146 матчей, в которых он забил 76 мячей и сделал 60 результативных передач.

Ранее комментатор Геннадий Орлов заявил, что на данный момент у «Зенита» нет денег на приобретения.