Гаджиев рассказал, почему Исмаилову не стоит переходить в UFC

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев назвал причины, по которым российскому бойцу смешанного стиля Магомеду Исмаилову не стоит подписывать контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

«Я назову три причины, почему ему не надо в UFC. Во-первых, он всегда дерётся в главных боях. Магу уже нельзя поставить в соглавный бой. Это что тогда должно происходить в главном бою? А в UFC он не получит главный бой. Второе — это деньги. Заплатит ли ему сегодня UFC столько денег, сколько ему готовы платить в России? Третья причина — он не знает английский. Он там так феерить не сможет, Мага газует на русском», — цитирует Гаджиева Sport24.

В своём последнем поединке, который состоялся 24 июля на турнире ACA 107 в Сочи, 34-летний Исмаилов победил Александра Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде.

Ранее Гаджиев заявил, что в UFC не разбираются в российском MMA.