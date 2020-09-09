Гаджиев считает, что в UFC не разбираются в российском MMA

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Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) не разбираются в российском MMA.
Гаджиев считает, что в UFC не разбираются в российском MMA
  • © Официальный сайт Fight Nights Global

«UFC на данный момент в российском ММА не шарит. Если бы они шарили, то давно подписали бы Эдика Вартаняна, давно бы сделали Маге Исмаилову предложение, от которого он не может отказаться, давно подписали бы Шлема (Александра Шлеменко. — RT). Они не подписывают людей, которым точно в UFC надо. Александра Шаблия давно бы подписали!» — цитирует Гаджиева Sport24.

По его мнению, UFC подписывает бойцов не по совсем понятным принципам. Он отметил, что в России есть множество бойцов, которых давно нужно было подписать в UFC.

Ранее Магомед Исмаилов признался, что не против подписать контракт с UFC.

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