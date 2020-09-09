Исмаилов признался, что не против подписать контракт с UFC

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Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов признался, что не против подписать контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).
Исмаилов признался, что не против подписать контракт с UFC
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«Почему я не подписываюсь в UFC? Так я не против! У меня отношения с ACA. Когда я делал соглашение с ACA, я и не планировал… Они хотят конкурировать и, думаю, будут конкурировать с UFC. ACA правильно выбрал, с кем конкурировать. Так я и не ответил на вопрос, что там с UFC… Ладно, не будем об этом. Интрига!» — приводит слова Исмаилова Sport24.

Он также ответил на вопрос о возможном поединке с соотечественником Александром Шлеменко в главном бою на турнире UFC в Москве.

«Это была бы просто пушка!» — добавил Исмаилов.

В своём последнем поединке, который состоялся 24 июля на турнире ACA 107 в Сочи, 34-летний Исмаилов победил Александра Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде.

Ранее сообщалось, что российский боец Алиасхаб Хизриев победил соперника за 50 секунд и получил контракт с UFC.

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