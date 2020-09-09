Поветкин о протестах в Белоруссии: надеюсь, Лукашенко всё удержит

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Российский боксёр Александр Поветкин поделился мнением о массовых протестах в Белоруссии.
Поветкин о протестах в Белоруссии: надеюсь, Лукашенко всё удержит
  • © Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

«Наверное, они кем-то созданы, и созданы не просто так. Я, конечно, не на таком высоком уровне, чтобы правильно понимать это, но, думаю, чьё-то вмешательство есть. Не просто так», — сказал Поветкин в интервью YouTube-каналу Metametrica.

По его мнению, это делается для того, чтобы «поссорить братские народы». Он также провёл параллель между ситуациями в Белоруссии и на Украине.

«Трудно сказать, что будет дальше. Надеюсь, всё-таки Лукашенко всё удержит. Он человек сильный, волевой. Я был в Белоруссии. Люди добрые, спокойные. Много простых людей, пьяных особо не было. Хорошая, нормальная страна. Какие у них колхозы, огороды! Всё чистенько», — добавил Поветкин.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа после президентских выборов, на которых, по официальным данным, победил действующий президент страны Александр Лукашенко.

Ранее футболист «Слуцка» Юрий Козлов обратился к правоохранительным органам Белоруссии.

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