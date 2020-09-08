Футболист «Слуцка» обратился к правоохранительным органам Белоруссии

Полузащитник «Слуцка» Юрий Козлов обратился к белорусским правоохранительным органам.

«Я, Юрий Козлов, профессиональный футболист. Хотелось бы обратиться к нашим правоохранительным органам — МВД, армии и другим подразделениям. Ребята, вы что творите? Вы избиваете ни в чём не повинных людей, которые вышли отстаивать своё слово, свободу слова, свои права. Вы избиваете студентов, детей, наших прекрасных женщин и девушек. Остановитесь! Что вы делаете? Как вам спится потом по ночам? Как вы смотрите в глаза своим матерям, женам, своим детям? Чему вы их научите? Пожалуйста, остановите насилие!» — сказал Козлов на видео, которое он опубликовал в своём Instagram.

Козлов выступает за «Слуцк» с 2020 года. До этого он играл за «Минск» и могилёвский «Днепр».

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа после президентских выборов, на которых, по официальным данным, победил действующий президент страны Александр Лукашенко.

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