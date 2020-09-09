Уткин с иронией отреагировал на слухи о возможном уходе Кокорина из «Спартака» в «Рому»

Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина в итальянскую «Рому».

«Проснулся среди ночи. Спать не могу. Как там Кокорин? Как там перчатка? Неужели он перейдёт в «Рому»? Или не перейдёт? Бог мой, он что, останется в Спартаке? Как тут уснуть», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Кокорин перешёл в «Спартак» в нынешнее трансферное окно на правах свободного агента. При этом 29-летний форвард пока не сыграл ни одного матча за новую команду из-за травмы.

Ранее сообщалось, что гендиректор красно-белых Шамиль Газизов хочет удержать Кокорина в «Спартаке», несмотря на интерес «Ромы».