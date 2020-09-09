Источник: Газизов хочет удержать Кокорина в «Спартаке», несмотря на интерес «Ромы»

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Московский «Спартак» не намерен расставаться с нападающим Александром Кокориным, несмотря на интерес к нему от итальянской «Ромы».
Источник: Газизов хочет удержать Кокорина в «Спартаке», несмотря на интерес «Ромы»

«Удержать форварда в «Спартаке» хочет лично гендиректор клуба Шамиль Газизов, рассчитывающий, что команде удастся составить конкуренцию «Зениту» и удержать текущее первое место в турнирной таблице РПЛ», — утверждает Metaratings.ru.

Кокорин перешёл в «Спартак» в нынешнее межсезонье на правах свободного агента. 29-летний форвард пока не сыграл ни единого матча за новый клуб из-за травмы.

Ранее источник назвал сумму отступных Кокорина для европейских клубов.

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