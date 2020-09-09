СМИ: Экс-футболист «Зенита» Иванович ведёт переговоры с клубом АПЛ

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Бывший защитник петербургского «Зенита» серб Бранислав Иванович ведёт переговоры с английским футбольным клубом «Вест Бромвич».
СМИ: Экс-футболист «Зенита» Иванович ведёт переговоры с клубом АПЛ
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Чемпионат».

36-летний Иванович покинул «Зенит» по окончании прошлого сезона. Он перешёл в петербургский клуб из «Челси» в феврале 2017 года на правах свободного агента и сыграл в 125 матчах, в которых забил 12 мячей и отдал четыре результативные передачи.

После ухода из «Зенита» Иванович говорил, что, скорее всего, перейдёт в «Эвертон».

Ранее Магомед Оздоев выразил сожаление по поводу ухода Ивановича из «Зенита».

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