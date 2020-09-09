«Лейкерс» повёл в серии плей-офф НБА с «Хьюстоном», Джеймс набрал 36 очков
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 112:102.
Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс, набравший 36 очков и совершивший семь подборов. Его партнёр по команде Энтони Дэвис отметился дабл-даблом из 26 очков и 15 подборов.
В составе «Рокетс» 30 очков и девять подборов в свой актив записал Джеймс Харден.
Таким образом, команда из Калифорнии вышла вперёд в серии со счётом 2:1.
Ранее сообщалось, что «Майами» вышел в финал Восточной конференции НБА.