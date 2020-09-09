«Майами» вышел в финал Восточной конференции НБА

«Майами Хит» обыграл «Милуоки Бакс» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра завершилась в пользу «Хит» — 103:94.

Самым результативным игроком в составе победителей стал лёгкий форвард Джимми Батлер, оформивший дабл-дабл из 17 очков и десяти подборов.

У «Бакс» 23 очка в свой актив записал Крис Миддлтон, а также дабл-даблом из 15 очков и 14 подборов отметился центровой Брук Лопес.

Таким образом, «Майами» выиграл серию со счётом 4:1 и вышел в финал Восточной конференции, где встретится с победителем противостояния между «Бостон Селтикс» и «Торонто Рэпторс».

Ранее сообщалось, что дабл-дабл Леонарда и 32 очка Джорджа помогли «Клипперс» обыграть «Денвер» в матче плей-офф НБА.