Экс-тренер «Арсенала» Черевченко отклонил ряд предложений из Европы и хочет остаться в РПЛ

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Бывший тренер «Локомотива» и тульского «Арсенала» Игорь Черевченко заявил, что не имеет желания уезжать работать за границу.
Экс-тренер «Арсенала» Черевченко отклонил ряд предложений из Европы и хочет остаться в РПЛ
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«Думаю, что в этом году должен приступить к работе. У меня было два варианта из Европы, когда только ушёл из Тулы. И сейчас есть конкретное предложение от европейского клуба, но я из РПЛ не хочу уезжать. Была заинтересованность от клуба РПЛ, но до конкретики не дошло. Пока у меня нет желания уезжать», — сказал Черевченко в интервью Sport24.

Игорь Черевченко был отправлен в отставку с поста главного тренера «Арсенала» 1 июля 2020 года.

Ранее гол Гайча помог ЦСКА обыграть «Арсенал» в товарищеском матче.

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