Гол Гайча помог ЦСКА обыграть «Арсенал» в товарищеском матче

В контрольном поединке футболисты московского ЦСКА сумели сломить сопротивление тульского «Арсенала».

Встреча, проходившая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч на 90-й минуте встречи забил аргентинец Адольфо Гайч.

Ранее сообщалось, что Влашич может продолжить карьеру в «Аталанте».