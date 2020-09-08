Гол Гайча помог ЦСКА обыграть «Арсенал» в товарищеском матче

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В контрольном поединке футболисты московского ЦСКА сумели сломить сопротивление тульского «Арсенала».
Гол Гайча помог ЦСКА обыграть «Арсенал» в товарищеском матче
  • РИА Новости

Встреча, проходившая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч на 90-й минуте встречи забил аргентинец Адольфо Гайч.

Ранее сообщалось, что Влашич может продолжить карьеру в «Аталанте».

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