Шалимов считает, что Кокорин может вытеснить Бакаева из основного состава «Спартака»

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о перспективах форварда Александра Кокорина, который вернулся в общую группу «Спартака» и сможет вскоре дебютировать за клуб.

«Сейчас важно, чтобы Кокорин полностью выздоровел. Он уже начал тренироваться в общей группе. Думаю, что Кокорин должен набрать форму за счёт матчей. Я не удивлюсь, если он выйдет в основе с ЦСКА. Если плохо отыграет первый тайм, его заменят. Понятно, что Кокорина надо вводить в основной состав. Кокорин может вытеснить Бакаева. Впереди могут сыграть Соболев и Кокорин, а Ларссон — вместо Бакаева. Я думаю, Соболев заслуживает места в основном составе, Ларссон находится в хорошей форме. Если Кокорин останется на лавке, тогда впереди будут играть Ларссон и Соболев, а Бакаев — под ними», — приводит слова Шалимова «Спорт день за днём».

Александр Кокорин перешёл в «Спартак» из «Зенита» на правах свободного агента, но из-за травмы пока не смог дебютировать за красно-белых.

Ранее Кокорин поддержал осуждённого на восемь лет колонии актёра Ефремова.