Кокорин поддержал осуждённого на восемь лет колонии актёра Ефремова
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- РИА Новости
«В любом случае мои слова поддержки Михаилу Ефремову. Я уже говорил, что надо просто с чистой совестью пройти этот тяжёлый путь», — цитирует Кокорина телеканал «Звезда».
Ефремов был осуждён на восемь лет колонии за то, что по его вине случилось ДТП, в котором погиб человек. Кокорин отбывал наказание в колонии за участие в двух драках в Москве и вышел на свободу в сентябре 2019 года по УДО.
Ранее Ефремова поместили в СИЗО №5.