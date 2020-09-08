Кокорин поддержал осуждённого на восемь лет колонии актёра Ефремова

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Форвард московского «Спартака» Александр Кокорин пожелал известному актёру Михаилу Ефремову с чистой совестью отбыть наказание за ДТП со смертельным исходом.
Кокорин поддержал осуждённого на восемь лет колонии актёра Ефремова
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«В любом случае мои слова поддержки Михаилу Ефремову. Я уже говорил, что надо просто с чистой совестью пройти этот тяжёлый путь», — цитирует Кокорина телеканал «Звезда».

Ефремов был осуждён на восемь лет колонии за то, что по его вине случилось ДТП, в котором погиб человек. Кокорин отбывал наказание в колонии за участие в двух драках в Москве и вышел на свободу в сентябре 2019 года по УДО.

Ранее Ефремова поместили в СИЗО №5.

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