Тарпищев: Медведев и Рублёв заслужили четвертьфинал US Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился своими ожиданиями от поединка россиян Даниила Медведева и Андрея Рублёва в четвертьфинале Открытого чемпионата США.

«И Медведев, и Рублёв заслужили этот четвертьфинал. Медведев поопытней, а Рублёв идёт по возрастающей: восстановился после травмы, стремится в десятку. Матч ожидаем убойный, но некоторые преимущества, наверное, есть у Медведева. Он больше играл с великими, зарекомендовал себя стабильностью результата», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Впервые в истории US Open двое российских теннисистов сыграют между собой на четвертьфинальной стадии турнира.

Ранее Кафельников выразил уверенность, что Медведев и Рублёв покажут отличный теннис в четвертьфинале US Open.