Тарпищев: Медведев и Рублёв заслужили четвертьфинал US Open
- Reuters
«И Медведев, и Рублёв заслужили этот четвертьфинал. Медведев поопытней, а Рублёв идёт по возрастающей: восстановился после травмы, стремится в десятку. Матч ожидаем убойный, но некоторые преимущества, наверное, есть у Медведева. Он больше играл с великими, зарекомендовал себя стабильностью результата», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».
Впервые в истории US Open двое российских теннисистов сыграют между собой на четвертьфинальной стадии турнира.
Ранее Кафельников выразил уверенность, что Медведев и Рублёв покажут отличный теннис в четвертьфинале US Open.