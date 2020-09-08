Кафельников уверен, что Медведев и Рублёв покажут отличный теннис в четвертьфинале US Open

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников высказал мнение о предстоящем матче россиян Даниила Медведева и Андрея Рублёва в четвертьфинале турнира серии Большого шлема — US Open.

«К сожалению, они играют между собой, кто-то из них должен проиграть. Это, наверное, самое обидное, что Рублёв и Медведев на этой стадии встретились. Если бы они были в разных частях сетки, то могли встретиться на более поздней стадии. В данном случае мы имеем то, что имеем», — приводит слова Кафельникова Sport24.

Он также высказал мнение о фаворите предстоящего матча.

«Думаю, маленький фаворит Медведев — 60 на 40. Но это не означает, что Даниил гарантированно победит, я думаю, что Рублёв будет биться и стараться. Я уверен, что мы увидим отличный теннис в исполнении наших ребят», — добавил прославленный теннисист.

Матч Медведев — Рублёв состоится 9 сентября.

Ранее сообщалось, что Андрей Чесноков назвал фаворита матча Медведев — Рублёв в четвертьфинале US Open.