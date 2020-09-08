Чесноков назвал фаворита матча Медведев — Рублёв в четвертьфинале US Open

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Бывшая первая ракетка России Андрей Чесноков высказал мнение о предстоящем матче россиян Даниила Медведева и Андрея Рублёва в четвертьфинале турнира серии Большого шлема — US Open.
Чесноков назвал фаворита матча Медведев — Рублёв в четвертьфинале US Open
  • Reuters

«Если Рублёв навяжет свою быструю игру, то он может выиграть. Но Медведев делает непробиваемую стенку и хорошо ногами держит корт. Для меня Медведев является фаворитом, у него больше шансов. А вообще, буду доволен тем, что в полуфинале точно будет один русский игрок. Также хочется увидеть русского игрока и в финале», — приводит слова Чеснокова «Чемпионат».

Матч Медведев — Рублёв состоится 9 сентября.

Ранее сообщалось, что Медведев выразил сожаление, что встретится с Рублёвым не в финале US Open.

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