В Ижевске прошёл командный Кубок России по боксу

Сборная Приволжского федерального округа стала победителем командного Кубка России по боксу в Ижевске.

В турнире, который прошёл с 31 августа по 5 сентября, участвовали 200 спортсменов.

В финале сборная Приволжского федерального округа взяла верх над сборной Центрального федерального округа по итогам десяти поединков в десяти весовых категориях.

В составе команды-победителя выступили: Игорь Царегородцев, Иван Абрамов, Максим Чернышев, Алексей Москвин, Габил Мамедов, Хикмет Гараев, Тамерлан Казиев, Разиуан Мазихов, Абубакар-Салах Муцелханов и Владимир Маркелов.

Третье место заняла команда Уральского федерального округа, взявшая верх над командой Северо-Кавказского федерального округа.

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