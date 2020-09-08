В Ижевске прошёл командный Кубок России по боксу

Короткая ссылка
Сборная Приволжского федерального округа стала победителем командного Кубка России по боксу в Ижевске.
В Ижевске прошёл командный Кубок России по боксу
  • © Европейская конфедерация бокса (EUBC)
  • Facebook

В турнире, который прошёл с 31 августа по 5 сентября, участвовали 200 спортсменов.

В финале сборная Приволжского федерального округа взяла верх над сборной Центрального федерального округа по итогам десяти поединков в десяти весовых категориях.

В составе команды-победителя выступили: Игорь Царегородцев, Иван Абрамов, Максим Чернышев, Алексей Москвин, Габил Мамедов, Хикмет Гараев, Тамерлан Казиев, Разиуан Мазихов, Абубакар-Салах Муцелханов и Владимир Маркелов.

Третье место заняла команда Уральского федерального округа, взявшая верх над командой Северо-Кавказского федерального округа.

Ранее сообщалось, что Эдди Хирн анонсировал новости о реванше Поветкин — Уайт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить