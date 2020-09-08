Невилл раскритиковал работу «Манчестер Юнайтед» на трансферном рынке

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Телеэксперт и бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал трансферную работу клуба нынешним летом.
Невилл раскритиковал работу «Манчестер Юнайтед» на трансферном рынке
  • Reuters

«Как и у всех остальных, у «Юнайтед» было три месяца в связи с пандемией. Так что это не тот случай, когда клубу не хватило ресурсов или времени. «Челси» сделал что хотел, «Сити» подписал трёх или четырёх игроков. Не думаю, что дело во времени. Просто в последние пять-шесть лет «Юнайтед» выглядит отчаянным, когда пытается заполучить игрока. Им кажется, что они смогут настоять на своём, но в итоге они всегда платят столько, сколько просит клуб-продавец. В таких ситуациях можно взять всё под свой контроль. Установить сроки и сказать: «Мы отказываемся от сделки», — приводит слова Невилла Daily Mail.

Он отметил, что ситуация с несостоявшимся трансфером Джейдона Санчо стала для него разочарованием.

«Переговоры слишком затянулись. Просто скажите «Боруссии»: «Оставьте его себе» — и купите другого игрока. Вокруг полно других футболистов, не может быть, что вам нужен только один конкретный», — добавил экс-защитник МЮ.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» совершил только один трансфер в летнее окно, приобретя у амстердамского «Аякса» голландского хавбека Донни ван де Бека. Клуб также подписал контракт со своим воспитанником голкипером Дином Хендерсеном.

Ранее Алексис Санчес заявил, что хотел уйти из «Манчестер Юнайтед» уже после первой тренировки.

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