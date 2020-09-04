Санчес заявил, что хотел уйти из «Манчестер Юнайтед» уже после первой тренировки

Нападающий миланского «Интера» Алексис Санчес рассказал, что, перейдя из лондонского «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед», захотел расторгнуть контракт уже после первой тренировки.

«После первой тренировки я многое понял, я пришёл домой и спросил свою семью и своего менеджера, не могу ли я разорвать контракт и вернуться в «Арсенал». Что-то мне не подходило, но я уже подписал контракт с МЮ. Шли месяцы, а я чувствовал то же самое. В то время мы не были объединены как одна команда», — приводит слова Санчеса Goal.

Он отметил, что высказывания в СМИ были для него очень болезненными.

«Они не знали, что происходит внутри клуба. И они причинили мне боль. Игрок также зависит от внутренней среды, нам нужно быть семьёй. Мы не были семьёй, и это отразилось на поле. Если кого-то обвиняли, они обвиняли меня. Я самокритичен, и мне следовало играть лучше. Но меня всегда обвиняли, даже если я играл несколько минут», — добавил чилийский форвард.

31-летний форвард перешёл в МЮ из «Арсенала» в январе 2018 года в результате обмена на полузащитника Генриха Мхитаряна. Он провёл за манкунианцев 45 матчей, в которых забил пять мячей и отдал девять голевых передач.

Летом 2019 года он на правах аренды перешёл в «Интер», а уже через год на правах свободного агента подписал постоянный контракт с нерадзурри.

Ранее «Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Донни ван де Бека.