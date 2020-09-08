Хоккеист «Оттавы» Райан стал обладателем награды «Билл Мастертон Трофи»

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Форвард «Оттава Сенаторз» Бобби Райан стал обладателем награды «Билл Мастертон Трофи», вручаемой игроку Национальной хоккейной лиги (НХЛ), проявившему высокое спортивное мастерство и преданность хоккею.
Хоккеист «Оттавы» Райан стал обладателем награды «Билл Мастертон Трофи»
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В нынешнем сезоне второй номер драфта НХЛ-2005 пропустил несколько месяцев из-за борьбы с алкоголизмом и уже в конце февраля вернулся на лёд, оформив хет-трик в первой же игре.

33-летний американец играет за «Оттаву» с 2013 года.

На «Билл Мастертон Трофи» также претендовали защитник «Даллас Старз» Стивен Джонс и нападающий «Филадельфия Флайерз».

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров стал лучшим снайпером «Тампы» в истории плей-офф НХЛ.

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