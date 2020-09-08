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Кучеров о разгроме «Алендерс»: сейчас «Тампа» играет с большой уверенностью в себе

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Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал победу команды над «Нью-Йорк Айлендерс» в первом матче финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кучеров о разгроме «Алендерс»: сейчас «Тампа» играет с большой уверенностью в себе
  • Reuters

«Нам пошёл на пользу перерыв. Мы отдохнули и сегодня вышли на лёд голодными до победы, хорошо начали, спецбригады сыграли эффективно. Сейчас мы все играем с большой уверенностью в себе», — приводит слова Кучерова пресс-служба НХЛ.

«Тампа» разгромила «Айлендрес» со счётом 8:2 и повела в серии (1:0). Вторая игра состоится 10 сентября.

Ранее сообщалось, что Кучеров стал третьим россиянином, набравшим пять очков в матче плей-офф НХЛ.

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