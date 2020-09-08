В ЦСКА объяснили запрет на атрибутику «Спартака» в матче седьмого тура РПЛ

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Директор по связям с общественностью ПФК ЦСКА Сергей Аксёнов объяснил, почему болельщики с атрибутикой столичного «Спартака» не будут допущены на матч между командами в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В ЦСКА объяснили запрет на атрибутику «Спартака» в матче седьмого тура РПЛ
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«Это сделано исключительно с точки зрения безопасности. Мы хорошо понимаем, что футбол существует в первую очередь для болельщиков, но в то же время сталкиваемся с новыми реалиями пандемии. Мы должны выполнять требования регламента, который не предусматривает наличия гостевых секторов на матчах», — цитирует Аксёнова Sport24.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 13 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19:00 мск.

«Спартак» после шести туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 14 очков. ЦСКА с десятью очками занимает пятое место.

Ранее сообщалось, что болельщиков с атрибутикой «Спартака» не пустят на матч седьмого тура РПЛ с ЦСКА.

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